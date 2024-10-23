ЕЭК проведет антимонопольный анализ рынков фармацевтики, косметики и маркетплейсов

Евразийская экономическая комиссия в 2025 году планирует провести секторальный анализ рынков фармацевтики, косметических товаров и маркетплейсов на наличие признаков нарушений антимонопольного законодательства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом сообщил министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Максим Ермолович на сессии Евразийского антимонопольного форума, который проходит в Астане.

"Мы уже определили для себя 17 рынков отдельных товаров, которые хотим изучить в течение 2025 года. Кроме того, определили три сектора экономики Союза, по которым будет проведен секторальный анализ. Скажу, что секторальный анализ мы планируем провести по рынкам, наиболее чувствительным для населения. Это фармацевтический рынок, рынок парфюмерно-косметических товаров и рынок цифровых торговых платформ", - сказал Максим Ермолович, которого цитирует пресс-служба ЕЭК.

Он также отметил, что в ЕЭК уделили много внимания изучению опыта стран Союза в правоприменении по отношению к маркетплейсам.

"Изучали опыт Российской Федерации, Республики Казахстан, Республики Беларусь, как осуществлялись расследования, применялись санкции, изучались данные этих маркетплейсов", - сказал министр ЕЭК.