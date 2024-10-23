Последнее обновление: 23.10.2024 11:51

Поправки о майнинге внесли в ряд законов РФ

Госдума РФ во втором и третьем чтениях приняла для ряда законодательных актов поправки, касающиеся регулирования добычи криптовалют. Об этом сообщает ТАСС.

В частности, в закон «Об электроэнергетике» внесено право Кабмина запрещать майнинг цифровой валюты, включая участие в пуле, в отдельных субъектах РФ или на отдельных их территориях. Он также сможет устанавливать порядок и случаи введения такого запрета.

Обязанность правительства координировать деятельность оператора майнинговой инфраструктуры, характеру и объему оказываемых им услуг заменена на право выдвигать подобные требования.

В законе «О цифровых финансовых активах» прописали расширенный круг субъектов-получателей адреса-идентификатора цифровой валюты.

Реестр майнеров передан в ведение ФНС РФ, ранее уполномоченным органом являлось Минцифры.

Операторы майнинговой инфраструктуры не смогут предоставлять услуги лицам, не включенным в данный перечень.

Документ вступит в силу с 1 ноября.



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