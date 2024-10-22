Последнее обновление: 22.10.2024 16:34

РФ снова атаковала Украину "шахедами": большинство сбито, некоторые полетели в Беларусь

В ночь на 22 октября Россия в очередной раз атаковала Украину "шахедами" и дронами неустановленного типа. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Согласно информации, были обнаружены 60 дронов, 42 из которых удалось сбить.

Россияне запускали беспилотники из Курска, Ейска и Приморско-Ахтарска.

В Сумской, Днепропетровской, Черкасской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Херсонской и Харьковской областях были сбиты в общей сложности 42 дрона. Большинство – в Сумской области, где в результате атаки есть погибшие и пострадавшие.

Еще 10 российских беспилотников были локационно потеряны. Один дрон полетел в Беларусь, еще три – назад в Россию.

На момент публикации сводки Воздушных сил еще один вражеский дрон находился в воздушном пространстве Украины.



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