Россельхознадзор запретил ввозить казахстанскую пшеницу, томаты и дыни

Россельхознадзор с 17 октября ввел временные ограничения на ввоз в Россию пшеницы, чечевицы, томатов, перцев и дынь из Казахстана. Об этом говорится в приказе ведомства.

Запрет также касается поставок семян льна масличного и подсолнечника для посева. Уточняется, что исключение сделано для транзита зерна при условии оформления казахстанской стороной фитосанитарных сертификатов непосредственно на страну конечного назначения и перевалки зерна из железнодорожных вагонов сразу в трюмы судна.

Россельхознадзор поясняет, что эта мера направлена на "усиление фитосанитарного контроля".

Решение вступает в силу с 17 октября и будет действовать "до особого распоряжения".