РФ вдвое сократила квоту на временное проживание иностранцев в стране

Правительство РФ утвердило квоту на временное проживание иностранцев в стране в 2025 году - 5500 разрешений, что приблизительно вдвое меньше числа квот, выделенных на текущий год.

Как сообщает ТАСС, на 2024 год квота была в размере 10 595 разрешений. Квоты распределяются по регионам страны в соответствии с их заявками. Так, на следующий год таковых традиционно больше всего выделено на Москву (ровно 1000) и Московскую область (350). В 2024 году таких квот было 1500 и 750 соответственно. В Санкт-Петербурге квота сокращена с 300 до 200 разрешений. Такие регионы, как Татарстан и Башкортостан, еще два года назад имевшие по 500 разрешений, а в 2024 году – по 250, в 2025 году получат только по 100.

Власти РФ последние пять лет стабильно сокращают квоты. Однако, по данным Министерства внутренних дел России, регионы используют только малую часть квоты: за семь месяцев 2024 года было израсходовано лишь пятая часть от установленной цифры.

Накануне российская Госдума приняла закон, ужесточающий процедуру получения разрешения на временное проживание. Теперь иностранцы, заключившие брак с гражданином или гражданкой России, смогут претендовать на временное проживание только через три года после регистрации в загсе. В текущем году заявку на эту процедуру можно подать уже на следующий день после оформления брака.