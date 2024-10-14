Последнее обновление: 14.10.2024 14:29

Флот РФ потерял способность влиять на театр боевых действий

Российский флот утратил способность влиять на боевые действия в Украине. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины Дмитрий Плетенчук.

"Я могу отметить, что какая бы там ни была степень готовности и количество единиц, – повлиять на ход боевых действий на нашем театре это фактически не может", – сказал он.

По его словам, даже несмотря на возможность переброски некоторых кораблей внутренними водами, россияне не будут этого делать, поскольку не в состоянии управлять даже оставшимися в Черноморском флоте силами, который сейчас фактически парализован в Азово-Черноморском регионе.

Представитель ВМС также добавил, что, хотя Россия считает себя "мощным морским государством", на самом деле она технологически отстает от стран НАТО. Слабость российского флота, по его словам, подтверждается реальными боевыми действиями в Украине.



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