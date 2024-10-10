В ЕАЭС с 2 ноября начнет действовать новый порядок регистрации минеральных удобрений

Со 2 ноября 2024 года вступает в силу решение Совета Евразийской экономической комиссии об утверждении Порядка регистрации минеральных удобрений, формирования и ведения единого реестра разрешенных к обращению на рынке ЕАЭС минеральных удобрений.

Как сообщает ЕЭК, регистрация проводится уполномоченным государственным органом одной из стран Союза по выбору заявителя – субъекта предпринимательской деятельности и состоит из пяти этапов.

На первом этапе идет прием документов заявителя для регистрации минерального удобрения, на втором – рассматриваются и проверяются документы и сведения, содержащиеся в документах, а также иные сведения (в качестве дополнительных доказательных материалов). На следующем этапе принимается решение о регистрации удобрения или об отказе в его регистрации. После этого при положительном решении минеральному удобрению присваивается индивидуальный регистрационный номер, а заявителю выдается свидетельство о регистрации по соответствующей форме. Зарегистрированное удобрение включается в национальную часть единого реестра.

При необходимости действие выданного свидетельства о регистрации минерального удобрения может быть приостановлено (возобновлено) или прекращено.

Среди ключевых принципов регистрации минеральных удобрений – применение механизма «единого окна» для предоставления документов и сведений с целью упрощения прохождения заявителем процедуры; ориентация на нормы и правила обеспечения безопасности здоровья человека и окружающей среды; взаимное признание результатов исследований, проведенных по единым методикам в аккредитованных лабораториях (центрах) стран ЕАЭС.

Порядок регистрации минеральных удобрений был разработан комиссией совместно со странами Союза в соответствии с техническим регламентом ЕАЭС «О требованиях к минеральным удобрениям». Недавно члены Совета ЕЭК – вице-премьеры стран евразийской «пятерки» поставили под порядком свои подписи.

Ожидается, что порядок поможет минимизировать финансовую нагрузку на предпринимателей.

При этом утверждение порядка является одним из условий вступления в силу техрегламента Союза на минеральные удобрения.

Формирование и ведение единого реестра планируется осуществить с помощью интегрированной информационной системы ЕАЭС, что потребует, в свою очередь, реализации в рамках Союза соответствующего общего процесса.