РФ продолжает атаковать Украину ракетами и беспилотниками.

В результате ударов РФ по Одесской области пострадали пять человек, трое из них госпитализированы в состоянии средней тяжести. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

По его словам, в Одесском районе повреждены остекления многоэтажного жилого дома и корпуса медучреждения.

В ночь на 9 октября войска РФ также нанесли удар по гериатрической больнице в селе Степановка Херсонской области. Как сообщила Херсонская областная прокуратура, пострадали два медработника.

Кроме того, Россия атаковала тремя баллистическими ракетами Полтавскую область.

"Есть повреждения промышленного объекта. По предварительной информации, без пострадавших", - написал глава областной военной администрации Филипп Пронин.

Воздушные силы Украины заявили об уничтожении 21 из 22 дронов, выпущенных ночью из РФ по Одесской, Винницкой и Киевской областям.