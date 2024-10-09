Россия пытается посеять хаос в Великобритании и Европе - глава MI5

Российская разведка поставила перед собой цель посеять "хаос на британских и европейских улицах". Об этом заявил 8 октября глава британской службы контрразведки MI5 Кен Маккаллум.

"Мы видели поджоги, диверсии и многое другое. Опасные действия, совершаемые со все большим безрассудством", - сказал Маккаллум, не став раскрывать подробности российских операций.

Для реализации своей "постоянной миссии по созданию хаоса ГРУ вынуждена обращаться к криминальным кругам и гражданам третьих стран, поскольку многие шпионы, работавшие, по словам Маккаллума, в российских посольствах, были высланы.

Как отметил глава МИ-5, Великобритания сейчас сталкивается c "самой сложной и взаимосвязанной" угрозой за всю свою историю в связи с действиями таких стран, как Россия, Иран и Китай, а также террористических организаций.