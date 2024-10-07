Последнее обновление: 07.10.2024 18:00

Власти Беларуси хотят удвоить сумму российского кредита на импортозамещающие проекты

Власти Беларуси хотят удвоить сумму российского кредита на импортозамещающие проекты. Это следует из высказываний посла Беларуси в Москве Александра Рогожника.

"По микроэлектронике, авиастроению, станкостроению были подписаны дорожные карты. Сегодня уже подписано 27 проектов на сумму 105 млрд рублей. В проработке дополнительный пул проектов, которые будут с российской стороной рассмотрены с тем, чтобы эту сумму кредита увеличить, как минимум, до 200 млрд", - сказал Рогожник, которого цитируют медиа.

По его словам, сегодня на рассмотрении российской стороны семь проектов на общую сумму более 70 млрд рублей.

"И мы эту работу не останавливаем", - отметил он.

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