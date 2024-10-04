Центробанки Беларуси и РФ обсудили регулирование виртуальных активов

Председатель правления Нацбанка Беларуси Павел Каллаур и глава Банка России Эльвира Набиуллина обсудили вопросы регулирования виртуальных активов на 60-м заседании Межбанковского валютного совета, которое прошло 4 октября 2024 года в Ярославле.

«Участники встречи рассмотрели текущую экономическую ситуацию, динамику показателей двустороннего платежного баланса Беларуси и России, а также платежного баланса Союзного государства в 2021-2023 годах, прогнозы развития экономик и денежно-кредитной сферы Беларуси и России на 2025 год, подвели итоги работы банковских систем двух стран в январе-августе текущего года, обсудили вопросы регулирования виртуальных активов», - сообщила пресс-служба Нацбанка РБ, не вдаваясь в подробности.