Подписан закон о ратификации соглашения Беларуси с РФ об электронной подписи

Лукашенко подписал закон "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации о порядке признания электронной подписи (электронной цифровой подписи) в электронном документе при трансграничном электронном взаимодействии", сообщает его пресс-служба.

Договор предусматривает взаимное признание сторонами электронной цифровой подписи в электронных документах, созданных соответственно в Беларуси и России.

К сфере применения соглашения не будут относиться случаи, когда оба участника трансграничного электронного взаимодействия являются государственными органами и субъектами банковских и платежных правоотношений.