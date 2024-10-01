Последнее обновление: 01.10.2024 18:05

Россия столкнулась с дефицитом дворников и таксистов

В России столкнулись с дефицитом дворников и таксистов: зарплата растет, но работников не хватает. Об этом свидетельствуют данные HeadHunter.

Кампания по борьбе с нелегальными мигрантами привела к нехватке рабочих рук в крупных городах РФ, таких как Москва и Санкт-Петербург.

По прогнозам, этой зимой уборка улиц будет проблемной, а стоимость поездок на такси может подскочить в два раза.

Аналитики платформы HeadHunter отмечают, что самой дефицитной профессией в стране стали дворники — на одну вакансию приходится меньше одного отклика 0,9 резюме. Несмотря на то, что зарплата дворников выросла на 24% и составляет в среднем 31,1 тысячи рублей, желающих работать по-прежнему не хватает.

Среди других дефицитных профессий оказались также токари, фрезеровщики и шлифовщики, врачи, повара и пекари.

Напомним, что из России за год уехало более 2 млн мигрантов.

После мартовского теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», в совершении которого обвинили граждан Таджикистана, власти РФ начали ужесточать миграционную политику.



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