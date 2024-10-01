Последнее обновление: 01.10.2024 18:05

Утверждена концепция биржевого товарного рынка ЕАЭС

Категории: ЕАЭС Биржи

Главы правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) во вторник утвердили концепцию формирования общего биржевого рынка товаров. Об этом сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук по итогам заседания евразийского межправсовета.

Отвечая на вопрос о том, были ли включены в концепцию такие товары, как нефть и нефтепродукты, он сказал, что в ходе совета Евразийской экономической комиссии этот вопрос достаточно подробно обсуждали и решили, что вопросы регулирования нефтепродуктов должны регулироваться в рамках других документов.

Ранее министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Максим Ермолович отмечал, что концепция биржевого рынка ЕАЭС "должна охватывать практически всю товарную номенклатуру биржевого рынка".

Формирование общего биржевого товарного рынка союза предусмотрено стратегией развития ЕАЭС до 2025 года, работа над его созданием ведется с 2021 года.

В 2022 году в ЕЭК сообщали, что на первом этапе в рамках общего биржевого рынка могут торговаться такие товары, как уголь, минеральные удобрения, растительное масло, сахар, шроты, жмыхи, лесоматериалы, металл, стройматериалы, цемент и золото.

"На втором этапе - после согласования правил биржевой торговли, а также отмены ограничительных мер или запретов на экспорт и импорт в рамках взаимной торговли - к перечню можно будет добавить такие товары, как электроэнергия, газ, нефть, нефтепродукты и зерно", - сообщали в ЕЭК на этапе подготовки концепции.

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