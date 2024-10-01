Товарооборот Беларуси и России вырос в 2024 году на 8,5%. Об этом заявил премьер-министр Головченко на встрече с российским коллегой Михаилом Мишустиным в рамках Евразийского экономического форума в Ереване.

"Несмотря на все трудности, с которыми мы сталкиваемся, эти цифры говорят о том, что курс выбран правильно и кооперация во всех сферах дает свой позитивный результат", - сказал премьер.

Ключевыми направлениями торговли он назвал "промышленную кооперацию, технологический суверенитет и импортонезависимость". Также "реализуется целый ряд совместных программ" для импортозамещения в том числе и в ПО.

По словам российского премьера, в январе-июле 2024 года товарооборот двух стран "вырос до 2 трлн 355 млрд российских рублей".