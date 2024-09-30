Туры из РФ в Беларусь собираются приравнять к внутреннему туризму с 2025 года

Туры из России в Беларусь будут приравнены к внутреннему туризму с 2025 года. Об этом сообщил журналистам председатель правления Республиканского союза туристической индустрии и представитель Российского союза туриндустрии (РСТ) в Беларуси Филипп Гулый, отвечая на соответствующий вопрос.

"Это предполагается до конца года, и с 2025 года должно заработать", - сказал Гулый, которого цитирует ТАСС.

В ноябре 2023 года министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что Россия и Беларусь работают над отменой НДС на туры по территории так называемого Союзного государства, снижением финансовых гарантий российских туроператоров на белорусском направлении, а также созданием туристского информационного центра двух стран.