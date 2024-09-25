Санкции США против России удвоили торговлю юанем и рублем в Казахстане

Российские банки и компании все чаще выбирают Казахстан для валютных операций, необходимых для осуществления платежей с Китаем, после того как санкции США усложнили это в самой России. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

С июня по август среднемесячные объемы торговли тенге с китайской и российской валютами более чем удвоились до 893 миллионов юаней (127 миллионов долларов) и 86 миллиардов рублей (925 миллионов долларов) соответственно, по сравнению с первыми пятью месяцами года.

Рост "связан с прекращением торговли долларами США на Московской бирже", - сообщил центральный банк в Астане в письменном ответе на вопрос. Банк также отметил, что торговля тенге-доллар выросла на 50% в этом году из-за "роста экономической активности и торговли" в стране, которая граничит как с Китаем, так и с Россией.

По словам людей, знакомых с ситуацией, казахские банки фиксируют рост спроса на юань со стороны российских предприятий. Такие операции могут осуществляться в других валютах, кроме тенге, поэтому они не отражаются в официальной статистике Национального банка.

Банки из других соседних стран также обращаются к казахстанским коллегам для торговли китайской валютой, включая пары юань-рубль и юань-доллар, сообщают источники. Многие транзакции осуществляются путем сопоставления покупателей и продавцов среди клиентов казахских банков, опять же, без регистрации таких сделок в официальной статистике.

Казахстан является одной из стран, которые играют центральную роль в усилиях США и их союзников по изоляции российской экономики.

Совокупный объем торговли за период с июня по август в паре юань-доллар на Казахстанской фондовой бирже составил $1,63 млрд, что на 33% больше, чем $1,23 млрд за тот же период прошлого года, согласно данным биржи.