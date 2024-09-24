Россия фотографирует украинские АЭС с помощью китайских спутников

Россия использует китайские спутники для фотографирования украинских атомных электростанций, по которым потенциально может нанести удары в будущем. Об этом в интервью ABC News сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Недавняя информация свидетельствует о том, что Россия использует китайские спутники и фотографирует детали объектов на ядерных объектах. По нашему опыту, если Россия фотографирует определенные объекты, то существует угроза нанесения ударов по ним", – сказал глава государства.

Зеленский не уточнил, какие спутники использует Москва: от частных или государственных китайских компаний.