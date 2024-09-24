В Москве закрыли биткоин-обменник с оборотом 200 млн рублей

Полиция Москвы ликвидировала криптовалютный обменник с оборотом свыше 200 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба МВД РФ.

По версии следствия, трансграничная группировка злоумышленников оказывала услуги по обналичиванию и переводу денежных средств посредством банковских операций, кассовому обслуживанию физлиц, продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах, в том числе в виде электронных платежей.

Теневые банкиры также выводили криптовалюты за пределы РФ.

Обменник действовал под вывесками туристических компаний, офисы которых располагались в деловом центре «Москва-Сити», а также в других районах столицы. В действительности финансово-хозяйственная деятельность не проводилась.

Общение с потенциальными «клиентами» происходило в мессенджере. За каждую транзакцию участники схемы взимали комиссию в размере не менее 1% от суммы перевода.

Открыто уголовное производство по факту незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере.

В ходе обысков в офисных помещениях и по адресам проживания фигурантов изъяты денежные средства в различной валюте, печати, электронные носители информации и средства связи.

Предполагаемому организатору предъявили обвинение, он находится под подпиской о невыезде. Следствие продолжается.