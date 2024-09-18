В Армении раскрыли подготовку к госперевороту

Служба национальной безопасности Армении заявила о раскрытии подготовки к госперевороту.

Следственный комитет страны расследует уголовное дело, пишут армянские медиа.

По версии следствия, несколько граждан Армении и бывших жителей Нагорного Карабаха и неустановленные лица провели подготовку к захвату власти. По предварительному сговору фигуранты дела завербовали ряд граждан Армении и бывших жителей Нагорного Карабаха для прохождения трехмесячных сборов в России с целью ознакомления с новыми видами вооружения, обучения навыкам их применения, а затем несения боевого дежурства после возвращения в Армению и обучения других лиц. Вознаграждение во время соборов составляло около 220 тыс. российских рублей в месяц.

Завербованные лица отправились в Ростов-на-Дону, откуда были перевезены в другое место, где прошли проверку, в том числе на полиграфе. Подготовка проходила на военной базе под названием «Арбат». С завербованными проводились занятия по ведению боя в закрытом помещении.

«Кроме того, им сообщили, что цель учений — вернуться в Армению и отстранить действующую власть», - говорится в сообщении СК.

Часть завербованных выступила против этого и отказалась участвовать в готовящемся перевороте. Двое фигурантов дела попытались урегулировать ситуацию, формально опровергнув цель подготовки.

«Однако часть завербованных лиц отказалась участвовать в учениях и вернулась в Республику Армения, а С.Г. и другие члены преступной группы не смогли довести до конца преступление по не зависящим от них обстоятельствам», - утверждает комитет.

Уголовное дело возбуждено в отношении семи человек, трое задержаны, четверо объявлены в розыск. Принимаются активные меры по выявлению других фигурантов.