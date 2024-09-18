Власти РФ хотят значительно сократить поддержку малого и среднего бизнеса

Власти РФ хотят значительно сократить расходы на поддержку малого и среднего бизнеса в 2025-2030 годах: на эти цели планируется потратить 330 млрд рублей, то есть на 21% меньше, чем в предыдущий аналогичный период. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на правительственные документы, подготовленные к профильному совещанию 3 сентября.

Речь идет о расходах на федеральный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В 2019-2024 годах на него было заложено 416,2 млрд руб.

Из правительственных документов следует, что основная сумма расходов на проект в 2025-2030 годах придется на льготные инвестиционные кредиты малому и среднему бизнесу в приоритетных отраслях (среди них — обрабатывающие производства, IT, гостиницы и общепит). На эти цели направят 238,4 млрд рублей.

Большинство этих средств будет направлено на субсидирование займов, взятых до 2025 года (148 млрд), а остальное — на новые выдачи по совмещенной программе.

С будущего года, как отмечает газета, нацпроект сделают федеральной программой, которая станет частью более крупного нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Его параметры пока не озвучены в окончательном варианте. В пресс-службе Минэкономразвития «Известиям» подтвердили, что сейчас формируются структура проекта и такие параметры, как ресурсное обеспечение.

Федеральный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» был разработан в 2018 году. Сроки его реализации — с октября 2018 по 2024 год (включительно).