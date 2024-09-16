Последнее обновление: 16.09.2024 16:53

В договор Беларуси и РФ об общих принципах налогообложения по косвенным налогам внесут изменения

Лукашенко 13 сентября подписал указ № 361, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект протокола о внесении изменений в договор между Беларусью и Россией об общих принципах налогообложения по косвенным налогам от 3 октября 2022 года, сообщает его пресс-служба.

«Протокол предусматривает корректировку договора с учетом изменений белорусского и российского налогового законодательства», - говорится в комментарии.

На проведение переговоров по проекту протокола и его подписание уполномочено Министерство финансов.



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