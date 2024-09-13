Последнее обновление: 13.09.2024 17:59

Зеленский: Пока только Беларусь отличилась сбитием российских "шахедов"

Президент Владимир Зеленский призвал международных партнеров быть решительными и совместно противостоять российским ракетным обстрелам. Призыв прозвучал в обращении к участникам ХХ ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии.

По его словам, когда во время переговоров поднимается вопрос сбивания ракет и дронов в небе Украины силами партнеров, собеседники избегают ответа. Также он акцентировал, что пока только Беларусь "отличилась" такими действиями.

"Боятся даже сказать: "Мы работаем над этим". Пока только Беларусь отличилась сбиванием российских "шахедов". Это унизительно для сильного демократического мира", – заявил президент Украины.



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