Импорт товаров из Приморского края в Беларусь с начала 2024 года вырос на 66%

Экспорт в Беларусь товаров от производителей из Приморского края вырос на 66%. Об этом сообщил глава региона Олег Кожемяко.

"Растет доверие и к приморским товарам в Республике Беларусь - экспорт из Приморского края вырос на треть - до 706 млн рублей в прошлом году. Объем приморского экспорта в Республику Беларусь за шесть месяцев текущего года повысился к показателю 2023 года на 66% и составил 715 млн рублей. Согласно статистике, растет количество экспортеров в Республику Беларусь: в 2022 году экспорт осуществляли 102 приморские компании, в 2023 число их число увеличилось до 114", - рассказал чиновник, которого цитирует ТАСС.

Он отметил, что товарооборот между Приморским краем и Беларусью стабильно растет, в прошлом году он увеличился к показателю 2022 года в три раза - с 7,6 млрд рублей до 22,5 млрд рублей. За пять лет товарооборот вырос в 20 раз.

"За шесть месяцев этого года торговый оборот Приморья с Беларусью составил 10 млрд рублей. Импорт белорусской продукции в Приморье по итогам прошлого года вырос почти в три раза - до 21,8 млрд рублей. Объем реализованной продукции пищевой промышленности белорусских производителей в Приморье в 2023 году увеличился к показателю 2022 года в 1,8 раза - с 2 млрд рублей до 3,6 млрд. За шесть месяцев текущего года объем реализованной белорусской продукции пищевой промышленности в нашем крае составил 1,4 миллиарда рублей", - отметил Кожемяко.

В 2023 году регион закупил в Беларуси 350 единиц дорожной, строительной и тяжелой техники на сумму 3,5 млрд рублей. Это рекорд поставок все время сотрудничества.

"В прошлом году активно закупали и продукцию белорусского завода "МАЗ": приобрели в лизинг 30 автобусов для приморских муниципалитетов, закупили и ввели в расчет пожарных частей края три автоцистерны. Всего за последние пять лет из Республики Беларусь поставлено более 900 единиц техники на 8,3 млрд рублей", - добавил глава региона.

В экспортно-импортной номенклатуре появляются новые позиции, среди импортируемых товаров - белорусские компьютеры и мониторы (!), продукция Белорусского металлургического завода, организованы поставки бытовой химии, текстиля, мебели. Приморский край наращивает поставки рыбопродукции и морепродуктов.