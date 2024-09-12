Последнее обновление: 12.09.2024 12:50

Беларусь использует для перевалки своей продукции 14 российских портов

Беларусь использует для перевалки своей продукции 14 российских портов. Об этом заявил глава Минтранса Алексей Ляхнович, выступая 11 сентября на пленарном заседании в рамках Белорусской транспортной недели.

Объем вывоза белорусской продукции через портовую инфраструктуру РФ за январь-август вырос на 10% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года.

«Белорусские грузы экспортируются по железной дороге более чем в 90 стран мира. В 2024 году география поставок расширилась за счет таких стран, как Сенегал, Перу, Мали, Уругвай, Эфиопия, Гвинея-Бисау, Бенин, Тунис, Алжир и других», - заявил Ляхнович, которого цитирует пресс-служба Минтранса.

По его словам, создаются необходимые условия для наращивания объемов экспортных поставок продукции отечественных предприятий контейнерами на рынок Китая.

Беларусь продолжает выстраивать логистику, используя инфраструктуру международного транспортного коридора Север-Юг. Кроме того, в апреле этого года страна присоединилась к транспортному коридору Россия-Казахстан-Узбекистан-Афганистан-Пакистан.

«Наша страна заинтересована в дальнейшем развитии инициативы по созданию общего транспортного пространства в рамках СНГ, ЕАЭС и ШОС», - сказал Ляхнович.

Необходимость задействовать российские порты в перевалке грузов возникла из-за западных санкций и отказом литовских портов работать с Беларусью.

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