Home Credit Bank прекращает взаимодействие с казахстанской "дочкой" ВТБ из-за санкций

Home Credit Bank прекращает взаимодействие с АО ДО "Банк ВТБ Казахстан" в целях минимизации рисков применения вторичных санкций. Об этом сообщается на сайте Home Credit Bank.

"В связи с международными санкциями, введенными в отношении АО "ДО Банк ВТБ Казахстан" (далее - ВТБ Казахстан), Home Credit Bank принял решение о прекращении взаимодействия с ВТБ Казахстан с целью исключения рисков применения вторичных санкций, в том числе, в отношении клиентов банка", - говорится в сообщении.

В этой связи любые переводные операции в тенге и иностранной валюте по счетам клиентов в/из ВТБ Казахстан прекращены, добавили в Home Credit Bank.

"Дочка" российского банка ВТБ попала под блокирующие санкции США в марте 2022 года. Единственным акционером ДБ АО Банк ВТБ (Казахстан) является ПАО "Банк ВТБ" (Санкт-Петербург).

Home Credit Bank - единственный европейский банк в Казахстане, входит в международную финансовую группу PPF со штаб-квартирой в Праге (Чехия). Банк работает на казахстанском рынке с 2005 года.