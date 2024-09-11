Гражданам Таджикистана рекомендовали воздержаться от поездок в Беларусь

Посольство Таджикистана в Минске 10 сентября рекомендовало своим гражданам временно воздержаться от поездок в Беларусь. Об этом говорится в сообщении дипломатического представительства.

Рекомендация дана "ввиду ужесточения в Республике Беларусь режима контроля въезда иностранных граждан через государственную границу на воздушных пунктах пропуска".

О каком именно "ужесточении режима контроля въезда" иностранных граждан в Беларусь идет речь, в посольстве не пояснили.

В то же время между Беларусью и Таджикистаном действует безвизовый режим.