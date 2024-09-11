В Белгородской области сошел с рельсов грузовой поезд. Об этом написал глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, это произошло "в результате незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта".

С путей сошел локомотив и несколько пустых вагонов. Пострадавших нет.

Никаких подробностей о "незаконном вмешательстве" он не привел.

В пресс-службе Юго-Восточной железной дороги сообщили, что состав сошел с путей 10 сентября в 23:17 на перегоне Волоконовка - Новый Оскол. Других подробностей в ЮВЖД также не привели, добавив лишь, что сформирован оперативный штаб по ликвидации последствий происшествия.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (п. «в» ч.2 ст. 205 УК РФ).

Близкий к силовикам телеграм-канал Baza со ссылкой на источники пишет, что состав, следовавший в Старый Оскол из Батайска, наехал на взрывное устройство, заложенное под путями. По данным канала, на месте происшествия работают сотрудники спецслужб, которые обследуют железнодорожное полотно.