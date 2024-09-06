В РФ запретили продажу филиала Райффайзенбанка

Российский суд заблокировал любую потенциальную продажу акций банка Райффайзен в России. Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Сегодня российский суд вынес предварительное постановление, согласно которому наложен запрет на передачу акций АО "Райффайзенбанк", – говорится в сообщении банка.

Пока неизвестно, как долго будет действовать это постановление. Предварительное слушание назначено на 16 октября.

Решение российского суда касается иска по соглашению о покупке доли австрийской строительной компании Strabag у российского подсанкционного олигарха Дерипаски, от которой Райффайзен отказался в мае.

Rasperia Trading, фирма, контролируемая олигархом Олегом Дерипаской, недавно начала судебный процесс в России против Strabag, ее австрийских основных акционеров и Райффайзенбанк. АО "Райффайзенбанк" упоминается в иске как связанный с другими ответчиками, хотя его не обвиняют ни в каких правонарушениях, а материнский банк не является стороной по делу.

"Это усложняет процесс продажи, в котором РБИ стремится продать контрольный пакет акций, и неизбежно приведет к дальнейшим задержкам. РБИ будет пытаться отменить сегодняшнее решение суда всеми законными способами", – заявили в банке.

Австрийский Райффайзен Банк до сих пор не закрыл свой филиал в России. Руководство финансового учреждения отмечает то, что они оказались в сложной ситуации: с одной стороны – западные санкции, а с другой – невозможность продвинуть переговоры о продаже российского подразделения из-за ограничений, наложенных Кремлем на смену владельцу или выплату дивидендов, отмечает Financial Times.