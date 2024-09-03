Украина вышла еще из нескольких соглашений с Беларусью и в рамках СНГ

Украина прекратила действие нескольких соглашений с Беларусью, РФ и в рамках СНГ. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

В частности, Украина выходит из соглашений о сотрудничестве в области изучения, разведки и использования минерально-сырьевых ресурсов, о взаимном зачете в общий трудовой стаж и выслуге лет службы в органах и учреждениях прокуратуры в государствах - участниках СНГ.

Кроме того, страна выходит из соглашений о мерах по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков и географических указаний и о порядке передачи образцов наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Денонсируется также соглашение об общих условиях и механизме поддержки развития производственной кооперации предприятий и отраслей государств - участников СНГ.

Помимо этого, принято решение о выходе из соглашения о межгосударственном обмене отправлениями специальной связи, которое было подписано 23 декабря 1993 года в Ашхабаде.