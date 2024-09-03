На украинском рынке новых легковушек лидируют французские и японские кроссоверы

В августе 2024 года лидерство на украинском рынке новых легковушек с большим отрывом завоевал кроссовер RENAULT Duster. Об этом сообщает Укравтопром.

Кроме того, в тройке самых популярных моделей – Toyota RAV-4 и Mazda CX5.

Укравтопром отмечает, что за счет десяти самых популярных моделей было сформировано более трети (34%) августовского рынка новых легковых автомобилей.

В ТОП-10 легковушек месяца, по версии Укравтопрома, вошли: Renault Duster - 691 ед.; Toyota RAV-4 – 444 ед.; Mazda CX5 – 275 ед.; Toyota Camry – 228 ед.; KIA Sportage – 219 ед.; Skoda Octavia – 199 ед.; Hyundai Tucson – 182 ед.; BYD Song Plus – 179 ед.; Volkswagen Touareg – 170 ед.; Honda M-NV – 169 ед.

За прошедший месяц в Украине было зарегистрировано более 8,1 тыс. новых легковых авто. По отношению к августу 2023 года потребительская активность на авторынке увеличилась на 40%.