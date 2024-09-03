Московский НПЗ после атаки украинского дрона частично приостановил работу

Московский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий "Газпром-нефти", возобновит работу через 5-6 дней. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.

Согласно информации, из строя временно выведена установка "Евро+", на которую приходится 50% переработки нефти на предприятии. Пока неясно, в какой мере повреждение НПЗ повлияет на его мощности, отмечает Reuters.

Российские регионы 1 сентября подверглись массированной атаке украинских беспилотников. Один из них упал на Московский НПЗ в Капотне, в результате чего на заводе возник пожар. Возгоранию первоначально присвоили максимальный уровень сложности.