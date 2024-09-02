Беларусь и РФ в декабре подпишут договор о гарантиях безопасности

Беларусь и РФ в декабре 2024 года планируют подписать договор о гарантиях безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел Максим Рыженков.

"К 25-летию подписания договора о Союзном государстве, которое будем праздновать в декабре этого года, мы планируем подписать с Россией межгосударственный договор о гарантиях безопасности двух стран", - Цитируют чиновника госСМИ.

Он отметил, что там будет заложен принцип использования ядерного и обычного вооружения, а также иные методы защиты обоих государств, которые входят в состав СГ.