Последнее обновление: 02.09.2024 11:13

Российские военные самолеты в этом году 109 раз приближались к границе Латвии

В этом году над Балтийским морем у внешней границы территориальных вод Латвии констатировано 109 случаев появления российских военных самолетов. Об этом сообщили агентству LETA в Национальных вооруженных силах Латвии.

В прошлом году было зафиксировано 159 случаев.

Например, на прошлой неделе Воздушные силы сообщили, что патрульные самолеты НАТО вылетели с военной базы в Лиелварде и отправились на вызов, чтобы идентифицировать российский самолет Ил-20, который регулярно летает над Балтийским морем без транспондера или плана полета.



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