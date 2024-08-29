В РФ пообещали продемонстрировать образцы своего "передового вооружения" в странах ОДКБ

Россия в 2024 году продемонстрирует образцы своего "передового вооружения" в странах - участницах Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом на брифинге заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков.

"В этом году в рамках военно-технического сотрудничества достигнуты договоренности о демонстрации в Кыргызстане и Таджикистане возможностей современных образцов вооружения и военно-технического преимущества, разработанных российскими предприятиями оборонно-промышленного комплекса", - отметил Сердюков, которого цитируют российские СМИ.

По его словам, также будут организованы показы "нового вооружения и военной техники государств - членов организации".

Напомним, участниками ОДК являются шесть государств: Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.