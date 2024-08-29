Последнее обновление: 29.08.2024 16:30

Казахстанский банк приостановил переводы через платежную систему РФ

Казахстанский Freedom Bank приостановил переводы через российскую платежную систему "Золотая корона". Об этом сообщает Forbes Kazakhstan со ссылкой на пресс-службу финорганизации.

"Банк ожидает дополнительную информацию от этого партнера с целью проведения анализа, по результатам которого будет принято решение о дальнейших шагах", - отметили во Freedom Bank.

Издание пишет, что 23 августа Минфин США ввел санкции в отношении трех российских финансовых компаний - "Атол", "Диасофт" и Центр финансовых технологий (ЦФТ). С ЦФТ тесно связана "Золотая корона". При этом саму платежную систему в санкционный реестр не внесли.

Нацбанк Казахстана при этом утверждает, что не вмешивался в решение финучреждения.



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