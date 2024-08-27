Производство и продажи сельхозтехники в России резко сократились

Продажи сельхозтехники в России за январь-июль 2024 года сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10,9%. Об этом пишет газета "Коммерсант".

Согласно данным "Росспецмаша", производство техники уменьшилось на 7,4%, а экспорт снизился на 25,2%.

Основной причиной спада эксперты считают высокую ключевую ставку, которая привела к удорожанию льготных кредитов для аграриев до 10% и исчерпанию лимитов программы скидок. Это заставило сельхозпроизводителей откладывать обновление техники.

Дмитрий Бабанский из SBS Consulting также назвал негативное влияние таких факторов, как низкие мировые цены на зерно и сокращение экспорта российской пшеницы.

По словам Александра Алтынова, председателя правления ассоциации дилеров сельхозтехники АСХОД, спрос на сельхозтехнику падает уже полтора года и драйверов для улучшения этой ситуации пока нет. Годовая выручка российских дилеров сельхозтехники в 2024 году может впервые сократиться, прогнозирует он.