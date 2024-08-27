В РФ хотят полностью запретить госзакупки импортного софта

Правительство РФ может ввести полный запрет на госзакупки иностранного программного обеспечения, следует из проекта правительственного постановления, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. Этот документ подготовлен Минфином РФ для реализации новых положений законов "О контрактной системе" (44-ФЗ) и "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (223-ФЗ).

Как сообщают российские медиа, проект постановления предусматривает, в частности, внесение изменений в действующее постановление № 1236 "Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд", которое определяет порядок формирования и ведения Реестра российского ПО.

В случае принятия этого документа с 1 января 2025 года будут отменены положения, которые устанавливают исключения для запрета на закупку иностранного ПО. В настоящее время госзаказчики могут закупать иностранный софт, если в реестрах российского и евразийского ПО отсутствуют сведения о программных решениях, соответствующих тому же классу иностранного ПО, которое планируется к закупке.

Также госзаказчики могут закупать импортный софт в случае, если российский или евразийский аналог по своим функциональным, техническим и эксплуатационным характеристикам не соответствует требованиям заказчика.

В настоящее время в Реестр российского ПО включено около 22 тыс. программных продуктов от 8 тыс. российских компаний-разработчиков.