В Кыргызстане планируют наладить производство корейских грузовиков и КамАЗов

Завод «Кыргыз Унаа Курулуш» рассматривает проект по выпуску грузовиков компаний KIA и Hyundai. Об этом сообщил главный специалист управления промышленности Министерства экономики и коммерции Кыргызстана Елдос Сагымбаев.

Он уточнил, что планируется организовать производство КамАЗов, а также небольших грузовиков типа Porter корейских компаний KIA и Hyundai.

По словам эксперта, разговоры о производстве КамАЗов на территории республики ведутся с Россией в рамках Евразийского экономического союза.

Кроме того, планируется совместное производство тяжелых грузовиков на базе китайской марки Shacman. Соответствующее соглашение подписано в мае 2023 года.