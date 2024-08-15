Беларусь возобновила поставки бензина в РФ

Беларусь возобновила экспорт бензина в РФ в связи с ростом цен в этой стране на топливо АИ-95 и АИ-100. Об этом пишет газета “Коммерсантъ” со ссылкой на источники в российской нефтяной отрасли.

Согласно информации, 12-14 августа в сутки продавалось суммарно по 360-600 тонн АИ-95 и 180 тонн АИ-100 с двух базисов — приграничных станций Злынка и Красное в Брянской и Смоленской областях РФ. На эти поставки пришлось до 3,7% от общего объема реализации АИ-95 на бирже.

“Экспорт белорусского бензина в Россию носит непостоянный характер. Поставка топлива останавливалась на месяц и не осуществлялась с начала июля. В июне в РФ из Беларуси по железным путям пришло 32,7 тыс. тонн дизтоплива и 8,7 тыс. тонн бензина. В мае было отгружено 9,9 тысячи тонн бензина”, - отмечает газета.

За 2023 год Беларусь поставила в Россию 45 тыс. тонн бензина и 270 тыс. тонн дизтоплива.