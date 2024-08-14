Последнее обновление: 14.08.2024 18:00

В СНГ хотят создать единую систему обмена данными между Минюстами

17 октября в Ташкенте на заседании Совета министров юстиции государств - участников Содружества Независимых Государств обсудят создание единой электронной системы обмена информацией между профильными ведомствами. Об этом по итогам рабочего совещания по подготовке заседания сообщила пресс-служба Исполнительного комитета СНГ.

"Планируется, что на заседании члены совета обсудят приоритетные направления дальнейшего развития правового сотрудничества на пространстве Содружества, вопросы создания единой электронной системы обмена информацией между министерствами юстиции, осуществления правового просвещения, а также взаимодействия в сфере нотариальной и адвокатской деятельности", - говорится в сообщении.

В разработке повестки заседания совета приняли участия представители министерств юстиции Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.



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