В Беларуси не теряют надежды вклиниться в диалог "по разрешению украинского конфликта". Это следует из заявлений госсекретаря Совета безопасности страны Александра Вольфовича на военно-техническом форуме "Армия-2024".

По его словам, Беларусь приложит все усилия для этого.

"На данном этапе мы считаем необходимым оказывать максимально возможное содействие мирному урегулированию украинского конфликта и организации переговорного процесса. При этом нами будут приложены все усилия для восстановления нормального диалога. Минск всегда был и остается безопасной площадкой для таких переговоров", - заявил Вольфович.