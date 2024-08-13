В Литве расследуют нелегальный ввоз в РФ санкционных товаров почти на €2 млн

Правоохранительные органы Литвы расследуют факт нелегальной поставки в РФ товаров почти на €2 млн, ввоз которых запрещен санкциями ЕС. Об этом сообщила Служба по расследованию финансовых преступлений при МВД Литвы.

"Подозрения предъявлены семи физическим лицам, нарушение закона, возможно, допустили четыре юридических лица", - говорится в сообщении.

Согласно информации, с марта по июль 2022 года и с августа 2022 года по август 2024 года подозреваемые якобы незаконно поставили в РФ санкционных грузов более чем на €1,9 млн. В декларациях они указывали не те грузы, которые транспортировали, а в качестве места назначения называли Беларусь, Казахстан, Турцию, Узбекистан. Что конкретно перевозилось, в сообщении не уточняется.