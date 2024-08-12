Россия и Украина обвиняют друг друга в пожаре на Запорожской АЭС.

Как известно, в воскресенье вечером на Запорожской АЭС начался сильный пожар.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), чьи наблюдатели присутствуют на огромной территории АЭС с шестью реакторами, заявило, что те видели сильный густой дым, «исходящий из северо-западной части станции», после того как услышали «несколько взрывов в течение вечера».

Российская госкорпорация «Росатом» сообщила, что основной пожар был потушен к 23:30 силами пожарных МЧС. В корпорации утверждают, что по одной из двух градирен было нанесено «два прямых удара украинскими ударными БПЛА, в результате чего возник пожар с горением внутренних конструкций».

Градирня — устройство для охлаждения большого количества воды направленным потоком атмосферного воздуха. По утверждению Росатома, внутренним конструкциям градирни нанесен «серьезный ущерб», «данное событие можно характеризовать как факт ядерного терроризма».

Между тем и украинская, и российская сторона подчеркивают, что на радиационном фоне пожар не отразился. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что радиационная ситуация на территории страны стабильная, «превышения не зафиксированы». Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что радионуклиды техногенного происхождения не обнаружены.

На АЭС есть две градирни, расположенные на северной стороне пруда-охладителя за пределами периметра станции, но использовались они когда Запорожская АЭС работала на полную мощность, а не после заморозки работы.

«Ущерб (от пожара) не влияет напрямую на безопасность шести остановленных блоков. Однако любой пожар на площадке или в ее окрестностях представляет риск распространения огня также на объекты, имеющие важное значение для безопасности», - сказано в заявлении МАГАТЭ.

Представители оккупационной администрации АЭС подтвердили наблюдателям МАГАТЭ, что риска повышенного уровня радиации нет, поскольку в районе предполагаемой атаки нет радиоактивных материалов, говорится в заявлении. Проверив уровень радиации, наблюдатели убедились, что он остался неизменным.

Пожар на Запорожской АЭС произошел на форе продолжающегося уже больше шести дней вторжения Украины в Курскую область, где находится АЭС.

Россия захватила Запорожскую АЭС — крупнейшую в Европе — вскоре после начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Все шесть ядерных реакторов станции сейчас находятся в состоянии «холодной остановки». Это значит, что реакторы заглушены, в них поддерживается низкое давление. Последний реактор был таким образом заморожен в апреле этого года.