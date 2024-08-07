В техрегламент ЕАЭС о безопасности игрушек внесут очередные изменения

Коллегия Евразийской экономической комиссии установила порядок введения в действие изменений в техрегламент Таможенного союза «О безопасности игрушек», которые вступят в силу 26 ноября 2024 года.

Как сообщает ЕЭК, сертификаты соответствия игрушек требованиям техрегламента, выданные до вступления в силу изменений, будут действительны до окончания срока их действия. В период действия указанных документов разрешено производить и выпускать игрушки в обращение. Обращение такой продукции допускается в течение ее срока службы или срока годности.

В документ внесены уточнения, необходимость которых установлена на основе практики его применения.

Кроме того, техрегламент дополнен новыми терминами, такими как «ароматизированная игрушка», «мягконабивная игрушка», «погремушка», «набор для развития вкусовых навыков (вкусовой набор)» и рядом других, а также требованиями к новым видам игрушек. В их числе настольные игры для развития обоняния, вкусовые наборы и некоторые другие.