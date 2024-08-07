США предупредили Турцию о санкциях за экспорт техники в Россию

США предупредили Турцию о рисках санкций за поставку в Россию американской техники, которую можно использовать в военных целях, пишет Financial Times.

Помощник министра торговли США Мэттью Аксельрод во время последней поездки в Стамбул и Анкару призвал турецких чиновников усилить контроль над экспортом полупроводниковых чипов и других деталей американского производства.

"Нужно, чтобы Турция помогла нам остановить незаконные поставки американских технологий в Россию. Нужен прогресс, причем быстрый, со стороны турецких властей и промышленности, иначе у нас не будет другого выбора, кроме как привлечь к ответственности тех, кто уклоняется от нашего экспортного контроля", – сказал Аксельрод в комментарии FT.

Особое недовольство США вызывает то, что Турция стала для России ключевым хабом для импорта электроники западного производства, в частности процессоров, карт памяти и усилителей для ракет и беспилотников, а также станков.

Аксельрод предупредил Турцию, что это "срочная проблема", и призвал принять меры для остановки этих поставок.

В черном списке Министерства торговли уже 18 турецких компаний. Их будет все больше и больше, пока США не увидят улучшения ситуации, сказал Аксельрод.

Турция в 2024 году значительно увеличила экспорт товаров двойного назначения в Россию или соседние страны-посредники (такие, как Казахстан или Азербайджан). По подсчетам FT, речь идет о поставках на сумму $85 млн, что в несколько раз больше по сравнению с $27 млн за аналогичный период 2022 года.