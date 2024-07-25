В РФ заявили о готовности договора объединенного энергорынка с Беларусью

Заместители глав энергетических ведомств России и Беларуси подвели итоги по формированию проекта договора объединенного рынка электроэнергии Союзного государства. Об этом говорится в сообщении Минэнерго РФ по итогам встречи сторон.

Утверждается, что все внутригосударственные процедуры пройдены. Договор будет представлен на подпись Путину и Лукашенко.

Ранее сообщалось, что на первом этапе операции по купле-продаже электроэнергии будут осуществляться через уполномоченных субъектов хозяйствования - по одному от каждой стороны. С 2025 года объединенный рынок электроэнергии Беларуси и России должен быть синхронизирован с работой рынка электроэнергии Евразийского экономического союза. С 2027 года предусматривается более глубокая интеграция с расширением субъектного состава участников рынка.