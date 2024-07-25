Банки Центральной Азии тормозят платежи из России

Доля отказов при платежах российского бизнеса через банки стран Центральной Азии за июль выросла на 30%. Об этом говорится в обзоре транспортных компаний ПЭК, Digital ВЭД, GTL и Logita Trade, материалы которого представил РБК.

Срок проведения платежа вырос примерно на 15% до двух недель. Эта проблема коснулась банков Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. Они стали запрашивать от российских компаний больше дополнительных документов и пояснений: информацию об учредителях, клиентах, сделках и источниках получения средств, рассказал изданию финансовый директор ПЭК Роман Ромашевский.

"Зачастую платежи просто задерживаются или возвращаются без объяснения причин. Обслуживающий российский банк их не знает и пояснить не может, так как проблема возникает на стороне банка-получателя за границей", - сказал финансист.

По его словам, проблемы усилились во втором квартале 2024 года.

Больше всего проблем возникает при переводах средств через Центральную Азию в Китай, сообщила основатель Digital ВЭД Анна Фомичева.

Проблемы с платежами через банки "дружественных стран" появились в 2023 году, но в 2024 году усиливаются из-за растущей угрозы вторичных санкций. Банки объясняют отказы нежеланием попасть под санкции со стороны США, введенных в связи с российской агрессией в Украине, объяснил председатель комитета "Опоры России" по международным связям Николай Дунаев.