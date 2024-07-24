На Кубани свернули проект российско-белорусского производства электробусов

В Краснодарском крае приостановили реализацию инвестиционного проекта по созданию сборочного производства белорусских автобусов и электробусов. Об этом «Ведомости Юг» сообщили в Министерстве промышленной политики региона.

По данным Минпрома, инвестором должно было выступать краснодарское ООО «Дилерский центр Юг». Причиной приостановки проекта стало вступление в силу в 2024 г. изменений в постановление правительства «Об утилизационном сборе», а также повышение коэффициентов расчета этого сбора в отношении транспорта, выпущенного в обращение на территории России.

«Это делает планируемые к выпуску автобусы и электробусы неконкурентоспособными по отношению к существующим производителям ввиду высокой себестоимости», - говорится в сообщении Министерства промышленной политики.

О планах по созданию такого производства в июне 2023 г. заявил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе встречи с премьем-министром Беларуси Романом Головченко. Предполагалось осуществлять сборку автобусов на газомоторном топливе и электробусы.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Дилерский центр Юг» зарегистрировано в 2009 г. в Краснодаре. Единственным владельцем и генеральным директором является Геннадий Козликин. Согласно информации с сайта компании, она является официальным поставщиком пассажирской, грузовой и специальной техники Минского автомобильного завода, Белавтомаза и Белкоммунмаша.