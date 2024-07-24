Кибератака украинской разведки парализовала банковскую и платежную системы РФ

Главное управление разведки Минобороны Украины 23 июля запустило масштабную кибератаку, которая парализовала работу ключевых банковских учреждений и платежных систем по всей территории России.

Клиенты крупнейших банков, таких как "Сбербанк", "Альфа-банк", "Райффайзен банк" и "ВТБ", столкнулись с проблемами или невозможностью воспользоваться онлайн-банкингом и цифровыми услугами, пишут украинские СМИ.

Кроме того, заблокирована или ощутимо нарушена работа национальных платежных систем россиян - "Системы быстрых платежей „СБП" и Национальной системы платежных карт „НСПК".

Кибератака затронула и мобильных операторов, что привело к перебоям в работе мобильной связи и интернета: пострадали "Билайн", "Мегафон", "Теле2" и "Ростелеком".

Российские власти признали факт кибератаки, назвав ее делом рук "политически мотивированных хакеров". В украинской разведке отмечают, что атака еще продолжается и далека до своего завершения.

Представители ГУР МО Украины потроллили ситуацию, отметив, что таким образом они помогают России осуществить "возвращение к истокам" и отказаться от "враждебных либеральных ценностей", таких как онлайн-сервисы и интернет. Они в шутку предложили россиянам перейти на деревянные счеты, бумажные абонкнижки и наскальную бухгалтерскую живопись.